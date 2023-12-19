МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Провести новогоднюю ночь в ресторанах Москвы можно за цену от 8 тысяч до 60 тысяч рублей, заведения подготовили яркие шоу-программы, винную лотерею, шоу скоморохов, а также специальное праздничное меню, сообщили РИА Новости в московских ресторанах. Названы самые популярные в России подарки на Новый год

Отпраздновать Новый год в московских заведениях можно как бюджетно, так и на широкую ногу. Независимо от цены у всех ресторанов подготовлена яркая праздничная программа и щедрый праздничный стол.

Так, например, новогоднюю ночь за 8 тысяч рублей можно в заведении в районе Тверской. Посетители ресторана смогут послушать живую музыку, потанцевать под диджей-сеты, а также посмотреть выступление Деда Мороза и Снегурочки.

"Предварительно, в новогоднюю ночь будем работать до 05.00-06.00 часов. Свободным остался только общий зал вместимостью до 20 человек", — сказала сотрудница ресторана.

Недорого провести праздничную ночь можно и в грузинском ресторане в Басманном районе. Заведение готовит большую развлекательную программу от дуэта ведущих, так, например, гости смогут увидеть световое шоу, танцы шоу-балета, поучаствовать в квизе, винном казино.

"Стоимость билета на новогоднюю ночь составляет 12 тысяч рублей. Сумма распределяется так: 6 тысяч рублей идет на мероприятие, 6 тысяч депозит на новогоднее меню… Новогодняя программа начинается в 22.00, продлится 4-5 часов", — сказал представитель заведения, отметив, что места в основном зале уже закончились, но соседние помещения пока свободны.

Любители традиционной русской кухни в ресторане на Большой Дмитровке смогу посмотреть представление со скоморохом, принять участие в национальных играх и конкурсе на лучший костюм, а также попробовать несколько видов закусок и шампанское.

"У нас будет накрыт новогодний стол, оплата будет не за стол, а за гостя, цена на одного гостя 21 тысяча рублей", — сказали в заведении.

Стать участниками новогоднего торжества, пройтись по красной ковровой дорожке, послушать оркестр веселых Дедов Морозов, кавер-бэнд или рок-группу "Жуки" прелагает ресторан рядом с Ростовской набережной. На протяжении всей ночи гостей ждут шампанское и лучшие блюда шеф-повара, для самых маленьких гостей заведение подготовило приятные подарки, хлопушки, мандарины и конфеты.

"Сбор гостей запланирован на 22.00. Стоимость взрослого билета на 1 этаже составляет 35 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей это депозит, 10 тысяч программа. На 2 этаже билеты стоят уже подороже — 60 тысяч рублей, стол с видом на сцену обойдется в 50 тысяч рублей. Для детей до 8 лет вход будет бесплатным. Места остались только в дальних залах, там билеты стоят по 40 тысяч рублей", — сказал сотрудник заведения.

Для тех, кто хочет встретить новогоднюю ночь в домашней обстановке, один из ресторанов на улице 1905 года подготовил щедрый стол со специальным меню, который уже включен в стоимость билета, гости смогут угоститься оливье, сельдью под шубой, блинами с красной икрой, а также насладиться живой музыкой в исполнении кавер-группы, шоу-программой с дуэтом барабанщиков и зажигательными танцами. Кроме того, посетителей ждет новогодняя лотерея. Как отметил представить ресторана, стоимость взрослого билета составляет 28,9 тысячи рублей, детского — 16 тысяч рублей, на шоу-программу осталось два места.