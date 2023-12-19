МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать и ритейлеру WineStyle продавать травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, а также взыскать с ответчиков более 197 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Россиян предупредили об исчезновении дешевого алкоголя

Как пояснил представитель истца, немецкая компания считает нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По словам истца, "Кристалл" выпускает свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. Сходство подтвердили больше 97% опрошенных социологами респондентов, сказал юрист. При этом ликер истца популярен в России – в 2021 году было ввезено 5,5 миллиона бутылок.

Представитель КЛВЗ иска не признал, заявив, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле. По словам ответчика, потребитель не может по ошибке купить продукт, который в три раза дешевле продукта истца. Кроме того, ответчик сказал, что Jägermeister на длительный период ушел с рынка и якобы заявлял, что российский рынок его не интересует.

Представитель ответчика WineStyle сообщил, что компания, получив претензии Jägermeister, добровольно выполнила его требования и рассчитывает, что в иске к ней будет отказано.

Одновременно с этим иском Jägermeister подал в мае еще один аналогичный иск – к "Кристаллу", а также ритейлеру "Красное & Белое". Он также заявлен о защите исключительных прав на товарные знаки, в нем есть требование о взыскании компенсации в размере около 315 миллионов рублей. Второе дело пока не рассмотрено.

Jägermeister в ноябре прошлого года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры "из полностью российских трав" Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Компания планировала к 2023 году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.