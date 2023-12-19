МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Индия, второй производитель сахара в мире, может в 2025 году перейти к импорту сахара из-за роста его потребления внутри страны и снижения урожая. Экспорт российской нефти в Индию может превысить 100 миллионов тонн в год

"Производство сахара в Индии в этом сельскохозяйственном году из-за слабых дождей, как ожидается, будет отставать от потребления впервые за семь лет… Индия <…> может оказаться вынуждена стать импортером (сахара — ред.) уже с первой половины 2025 года", — передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей индустрии.

Отмечается, на фоне перспективы того, что Индия будет вынуждена перейти к импорту сахара, мировые цены на этот продукт могут вновь вырасти, хотя они уже достигли максимумов за многие годы в прошлом месяце. Такая ситуация, как указывает агентство, может оказаться на руку ведущему мировому экспортеру сахара — Бразилии.

Трейдеры заявили агентству об уверенности в том, что Индия запретит экспорт сахара из страны на фоне перспективы падения его производства в стране ниже уровня потребления.

Индия, второй по величине экспортер сахара в мире, в прошлом году поместила данный продукт в категорию товаров с ограниченным доступом до 31 октября 2023 года "для предотвращения неконтролируемого экспорта сахара и с целью обеспечения достаточного количества сахара для внутреннего потребления по разумной цене".

В октябре Индия продлила ограничения на экспорт для всех сортов сахара, для которых они вводились, после 31 октября.

Ранее Индийская ассоциация сахарных заводов сообщила, что производство сахара в Индии в сезоне 2023-2024 может сократиться на 3,3% до 31,7 миллиона тонн. В частности, это связано с тем, что количество муссонных дождей в штатах Махараштра и Карнатака, на долю приходится более половины общего объема производства сахара в Индии, в этом году было на целых 50% ниже среднего показателя.