ФАС раскрыла картель по поставке социально значимых товаров на 1,9 млрд руб
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах по поставке социально значимых продуктов на сумму более 1,9 миллиарда рублей бюджетным и медицинским учреждениям Москвы, Подмосковья и Калужской области, сообщает ведомство.
"ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму более 1,9 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей", — сказано в сообщении.
"Антимонопольная служба признала ООО "Веста" и ООО "АСТ Сервис" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания, в том числе входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", — сообщает ФАС.
Организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене. "Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением", — поясняет антимонопольное ведомство.
В ходе рассмотрения дела один из ответчиков направил в службу заявление о признании своей вины, в связи с чем был освобожден от административной ответственности. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Второму ответчику грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ.
"Ведомство продолжит контролировать ситуацию на социально значимых рынках на предмет наличия антиконкурентных соглашений или согласованных действий", — добавляет ФАС.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231220/842619187.html