МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах по поставке социально значимых продуктов на сумму более 1,9 миллиарда рублей бюджетным и медицинским учреждениям Москвы, Подмосковья и Калужской области, сообщает ведомство. ФАС заставит регионы России пересмотреть тарифы на электроэнергию

"ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму более 1,9 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей", — сказано в сообщении.

"Антимонопольная служба признала ООО "Веста" и ООО "АСТ Сервис" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания, в том числе входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", — сообщает ФАС.

Организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене. "Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением", — поясняет антимонопольное ведомство.

В ходе рассмотрения дела один из ответчиков направил в службу заявление о признании своей вины, в связи с чем был освобожден от административной ответственности. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Второму ответчику грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ.

"Ведомство продолжит контролировать ситуацию на социально значимых рынках на предмет наличия антиконкурентных соглашений или согласованных действий", — добавляет ФАС.