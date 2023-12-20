МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 11 по 18 декабря замедлила темпы роста: ее стоимость выросла на 0,06%, или на 4 копейки, до 64,37 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Цены на бензин в Аргентине выросли на 37 процентов, сообщили СМИ

Неделей ранее средняя цена дизтоплива выросла на 0,09%, или 6 копеек — до 64,33 рубля за литр.

Выросла и средняя цена бензина: с 11 по 18 декабря она поднялась на 0,04%, до 54,52 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,1%, до 54,5 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожала на 0,02%, или на 1 копейку, до 50,15 рубля; Аи-95 — на 0,02%, или на 1 копейку, до 54,75 рубля. Марка Аи-98 подорожала на 0,13%, или на 9 копеек, до 68,18 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,18%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 18 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Чеченской Республике и Республике Тыва — на 3,3% и 1,4% соответственно. В то же время рост цен был зафиксирован в 37 субъектах. Более всего он подорожал в Республике Адыгея и Пермском крае — на 0,6% и 0,4% соответственно.

Производство бензина в России за отчетный период выросло на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей, до 923,6 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива снизилось на 1,1%, до 1,74 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ сейчас составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.