МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 12 по 18 декабря выросла на 4,62%, сопоставимо с предыдущим отчетным периодом (4,55%), с начала года — на 52,94%, сообщил Росстат. Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию

"Цены на яйца куриные в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 36 субъектах – на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно", — сообщил Росстат.

Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,63%, неделей ранее — на 0,45%, а с начала года по 18 декабря средняя цена курятины выросла на 28,77%. Цены на свинину в среднем выросли на 0,13%, неделей ранее — снизились на 0,3%, а с начала года по 18 декабря свинина подорожала на 12,86%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,4% (на 0,57% и на 8,97% соответственно).

По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, за неделю до этого — 1,8%. В том числе огурцы стали дороже на 8,2%, цена на капусту выросла на 1,6%, на помидоры – на 1,4%, лук и морковь прибавили 1,3% и 1,2%, яблоки и картофель – 0,9% и 0,8%, свекла – 0,7%.

Цена на сахар снизилась за отчетный период на 0,47%, неделей ранее — на 0,77%, а с начала года по 18 декабря — выросла на 11,72%. Подсолнечное масло за отчетный период подешевело на 0,03%, до этого — на 0,17%, а с начала года — на 1,43%, сливочное масло — прибавило 0,41% (0,38% неделей ранее и 2,97% — с начала года). Рис подорожал на 0,26%, неделей ранее — на 0,23%, с начала года — на 10,36%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,27% и на 0,34%, а с начала года по 18 декабря — на 18,63%.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,06% (неделей ранее — на 0,22%, а с начала года — подешевели на 3,75%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 12 по 18 декабря подорожал на 0,19%, неделей ранее — на 0,14%, с начала года — на 5,13%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,05%, 0,02% и на 5,64% соответственно.