МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил ввести дополнительный акциз на табачные изделия в России, чтобы бороться с распространением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо союза. Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

По словам главного внештатного специалиста-пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, в России от ХОБЛ страдают около 10-12 миллионов человек. ХОБЛ является одной из ведущих причин смерти и инвалидности в России и в мире.

В издании отметили, что представители ВСП выступили с инициативой направлять определенный процент от акцизов на лечение больных, а также включить болезнь в список социально значимых заболеваний.

Представители табачного рынка отметили, что акцизы в России уже являются самыми высокими в ЕАЭС и их дополнительное повышение может привести к увеличению числа контрафактной продукции на рынке, заключили в газете.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию акцизов на табачную и некоторые виды алкогольной продукции. Закон предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах.