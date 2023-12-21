МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Производители продуктов питания вынуждены повысить отпускные цены из-за подорожания транспортных услуг, сырья и роста валютного курса, но это обеспечит наличие товара в магазинах, предотвратит больший рост цен и в будущем позволит даже снизить их, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Яйца в России в декабре подорожали на 4,62 процента

Производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий, написало в четверг издание "Коммерсант".

"Единственный выход — это оперативная коррекция цен вслед за объективными реалиями. Это обеспечит наличие товара на полке и сделает рост минимальным. А когда возможно — позволит снизить цену товара, как сегодня происходит с гречневой крупой", — прокомментировал Леонов.

По его словам, ни один поставщик не заинтересован в необоснованном росте цены, так как это грозит ему потерей товарооборота. Однако производители оказываются в тисках: с одной стороны — рост себестоимости, а с другой — невозможность провести коррекцию отпускных цен. Между тем, подчеркнул Леонов, наценки торговых сетей с начала коронавирусного кризиса не снижались ни разу.

Поясняя ситуацию с ростом издержек, зампред правления "Руспродсоюза" сообщил, что на данный момент повышение цен на сырье, логистику и другие материально-технические ресурсы для производства продовольственных товаров наблюдается по многим категориям. Все это влияет на себестоимость производства продукции.

Так, рост оптовых цен на твердую пшеницу за год составил 12,8%, на растительное масло — 13,2%, а биржевые цены на какао подскочили на 78,9%. Кроме того, курс доллара к рублю прибавил с начала года более 29,3%, а ключевая ставка ЦБ выросла с 8,5% до 16%.

"Участники союза отмечают постоянный рост тарифов грузовых перевозок и недопоставку машин логистическими компаниями из-за дефицита тягачей и водителей. Так, ставки по самым популярным направлениям минимум повысились на 35% за год. В то же время машины с товаром стоят в очереди на разгрузку в некоторые распределительные центры торговых сетей зачастую от нескольких дней до недели, что приводит к дополнительной оплате поставщиком простаивающего транспорта и генерации односторонних штрафов за несвоевременную доставку продукции", — добавил Леонов.

При этом продолжил он, проблемой является "невозможность оперативно согласовать объективные и документально подтвержденные изменения цен с торговыми сетями". По словам Леонова, сети не принимают новые цены с минимальной коррекцией, но при этом," если поставщик не в состоянии поставлять себе в убыток, то он получает штраф".

Все это в итоге приводит к взрывному росту цен на полке, сказал Леонов, приведя в пример ситуацию с яйцами.