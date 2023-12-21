МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года, скорее всего, сохранит объем экспорта рыбной продукции, но уже можно отметить и расширение географии поставок, и товарной номенклатуры — это, например, рыбий жир, первые поставки этой продукции начались в Латинскую Америку, сообщил на брифинге в четверг президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В ВАРПЭ отметили сильный рост стоимости лотов крабовых аукционов

"Пятого декабря впервые состоялась отгрузка контейнера рыбьего жира в Латинскую Америку, в Чили; и до конца года туда будет отгружено еще порядка 80 тонн этой продукции", — сообщил Зверев. Таким образом, пока поставки небольшие, но выпуск рыбьего жира в РФ растет — например, в Магадане уже начало работу второе предприятие по его производству.

"По сути можно сказать, что мы возвращаемся на рынки рыбьего жира, которые занимал СССР", — заметил глава ВАРПЭ. Успешно экспортируется еще один побочный продукт глубокой переработки рыбы — рыбная мука: ее внешние поставки в 2022 году составляли 14-15 тысяч тонн, а по итогам 2023 года оцениваются в 30-35 тысяч тонн.

В целом российскую рыбопродукцию закупают несколько десятков стран, при этом достаточно высокая зависимость, с долей порядка 80%, была от всего нескольких рынков: Евросоюз, Китай, Япония, Республика Корея и США. Теперь среди новых потенциальных направлений — Бразилия, страны Африки, Индия. Снижения объемов поставок на экспорт не ожидается.

"На основании статистических данных по объему экспорта рыбопродукции непосредственно проходящей таможенную процедуру и непосредственно из районов промысла, а также статистических данных по объему вылова (в 2023 году к 18 декабря — ред.), в текущем году объем экспорта прогнозируется на уровне прошлого года — порядка 2,3 миллиона тонн рыбопродукции", — сообщил глава ВАРПЭ.