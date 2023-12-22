МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в этот Новый год будут работать в сокращенном режиме и закроются на час раньше, однако уже со второго числа будут принимать посетителей по стандартному графику, выяснил корреспондент РИА Новости. Названы самые популярные в России подарки на Новый год

Так, пункты Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркета" 31 декабря закроются в 20.00 мск, вместо 21.00. При этом 1 января — выходной день. По стандартному графику они начнут работать со второго числа.

Однако в Ozon сообщили, что исключением станут партнеры с пунктами в торговых центрах или бизнес-центрах, а также желающие закрыться позже 20.00 31 декабря. "Клиенты будут видеть график пункта при выборе точки для получения заказа", — уточнили там.

Об исключении сообщили и в "Яндекс Маркете". "Если ПВЗ владельца находится в торговом или бизнес-центре, график работы которого отличается от предложенного, то ему нужно будет заполнить специальную форму", — добавили в компании.

В свою очередь в Lamoda заявили, что 31 декабря большинство пунктов будет работать до 19.00, а 1 и 2 января — выходные. Работать в обычном режиме они начнут с 3 числа.