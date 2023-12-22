МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который, в частности, разрешает производителям алкоголя в новых регионах РФ до 2025 года не устанавливать на производстве приборы учета. Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

Производители алкоголя в России обязаны оснащать свои технологические линии приборами фиксации и учета готовой продукции для передачи в Единую государственную информсистему (ЕГАИС) информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Закон позволяет юрлицам, работающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, до 1 января 2025 года не устанавливать на производстве такие приборы учета, а также устройства для считывания двухмерных штрихкодов и федеральных специальных марок.

Кроме того, закон предоставляет правительству полномочия устанавливать случаи, при которых российские производители пива и пивоваренной продукции могут временно работать без передачи показаний счетчиков производства такой продукции. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной продажей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, до 20 июля 2025 года продлевается обязанность декларировать объемы продаж.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.