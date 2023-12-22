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2023
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"Алроса" отчиталась о результатах добычи алмазов в 2023 году
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"Алроса" в текущем году добыла 34,6 миллиона каратов алмазов, выполнив план несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, сообщила компания. "Несмотря на негативный внешний фон... ПРАЙМ, 22.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Алроса" в текущем году добыла 34,6 миллиона каратов алмазов, выполнив план несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, сообщила компания.
"Несмотря на негативный внешний фон компания на 100% выполнила план по добыче алмазов — 34,6 миллиона карат. Это лишь немногим ниже прошлогоднего показателя (35,6 миллиона карат)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.