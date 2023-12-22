МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Алроса" в текущем году добыла 34,6 миллиона каратов алмазов, выполнив план несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, сообщила компания. 

Алмазы

Российские алмазы доберутся до Евросоюза, заявил эксперт

"Несмотря на негативный внешний фон компания на 100% выполнила план по добыче алмазов — 34,6 миллиона карат. Это лишь немногим ниже прошлогоднего показателя (35,6 миллиона карат)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.