МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Алроса" в текущем году добыла 34,6 миллиона каратов алмазов, выполнив план несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, сообщила компания. Российские алмазы доберутся до Евросоюза, заявил эксперт

"Несмотря на негативный внешний фон компания на 100% выполнила план по добыче алмазов — 34,6 миллиона карат. Это лишь немногим ниже прошлогоднего показателя (35,6 миллиона карат)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.