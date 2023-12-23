МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В Россию прибыла вторая партия столовых яиц из Азербайджана, сообщили в Россельхознадзоре. Яйца назвали вредными на фоне их подорожания

Сообщается, что 21 декабря груз пересек границу с Россией через КПП "Яраг-Казмаляр", для реализации прибыло 18 тонн или 306 тысяч яиц.

Первая поставка яиц из Азербайджана состоялась 19 декабря, первая партия составила 36 тонн или 612 тысяч штук.

Ранее ФАС предложила ограничить наценку на яйцо на уровне 5% на полтора месяца, такая меры распространяется на долгосрочные контракты.