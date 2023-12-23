2023-12-23T22:18:28+03:00
2023-12-23T22:18:28+03:00
2023-12-23T22:18:28+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231223/842653187.html
Россельхознадзор сообщил о новой партии столовых яиц из Азербайджана
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Россию прибыла вторая партия столовых яиц из Азербайджана, сообщили в Россельхознадзоре. Сообщается, что 21 декабря груз пересек границу с Россией через КПП "Яраг-Казмаляр", для... ПРАЙМ, 23.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, азербайджан, куриные яйца, россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/07/842090714.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/07/842090714.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/07/842090713.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/07/842090713.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/07/842090701.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/07/842090701.jpg
https://1prime.ru/health/20231220/842623165.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В Россию прибыла вторая партия столовых яиц из Азербайджана, сообщили в Россельхознадзоре.
Сообщается, что 21 декабря груз пересек границу с Россией через КПП "Яраг-Казмаляр", для реализации прибыло 18 тонн или 306 тысяч яиц.
Первая поставка яиц из Азербайджана состоялась 19 декабря, первая партия составила 36 тонн или 612 тысяч штук.
Ранее ФАС предложила ограничить наценку на яйцо на уровне 5% на полтора месяца, такая меры распространяется на долгосрочные контракты.