МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Продажи отечественных ноутбуков за 2023 год значительно выросла, пишет Известия со ссылкой на участников рынка. СМИ: в Великобритании возросла популярность "черного рынка" ворованной еды

К концу года доля российских ноутбуков составила 10%, в прошлом году этот показатель не превышал 3%. По прогнозам, в 2024 году доля российской техники может составить 15%.

"Российские торговые марки (Irbis и Fplus — прим. ред.) представлены не только в базовом сегменте до 25 тысяч рублей. но и в среднем — от 50 тысяч", — заявили представители "М.Видео — Эльдорадо".

Также в пресс-службе розничной сети отметили, что достигнуто соглашение с производителем ICL, продажи ноутбуков будут вестись под брендом OSiO.

По оценке бренда Fplus, за январь-ноябрь 2023 года в России было продано 230 тысяч отечественных ноутбуков в отличие от 115 тысяч штук.