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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231224/842655245.html
Популярность отечественных ноутбуков в России резко возросла
Потребрынок
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Продажи отечественных ноутбуков за 2023 год значительно выросла, пишет Известия со ссылкой на участников рынка. К концу года доля российских ноутбуков составила 10%, в прошлом... ПРАЙМ, 24.12.2023
ит-бизнес, потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, потребительский рынок, компьютеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Продажи отечественных ноутбуков за 2023 год значительно выросла, пишет Известия со ссылкой на участников рынка.
К концу года доля российских ноутбуков составила 10%, в прошлом году этот показатель не превышал 3%. По прогнозам, в 2024 году доля российской техники может составить 15%.
"Российские торговые марки (Irbis и Fplus — прим. ред.) представлены не только в базовом сегменте до 25 тысяч рублей. но и в среднем — от 50 тысяч", — заявили представители "М.Видео — Эльдорадо".
Также в пресс-службе розничной сети отметили, что достигнуто соглашение с производителем ICL, продажи ноутбуков будут вестись под брендом OSiO.
По оценке бренда Fplus, за январь-ноябрь 2023 года в России было продано 230 тысяч отечественных ноутбуков в отличие от 115 тысяч штук.