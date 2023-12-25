МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Более 70% россиян планируют отмечать Новый год в семейном кругу — с самыми близкими людьми, такой вариант характерен для людей старше 45 лет, посчитали аналитики "Авито", данные исследования есть у РИА Новости. В России не увидели смысла Нового года без селедки под шубой

"Для многих россиян Новый год — в первую очередь семейный праздник, поэтому большинство будет отмечать его в семейном кругу, с самыми близкими (71%). Причем наиболее характерным этот вариант оказался для людей 45-54 лет (94%), 55-64 лет (95%) и 65+ (94%)", — говорится в исследовании.

Отмечать праздник с друзьями планируют 7% респондентов, в основном это молодые люди от 18 до 24 лет. Еще 6% респондентов хотят устроить в новогоднюю ночь романтический вечер вдвоем со своим партнером. Столько же — соберутся большой компанией родственников. И 5% россиян в этом году будут отмечать этот праздник в одиночестве.

Большая часть опрошенных — 78% — планируют встречать Новый год дома. Каждый десятый отправится в гости. За город для празднования планируют выбраться 4% опрошенных: кто-то отправится на свою дачу или в гости к своим близким, а кто-то специально арендовал дом для большой компании. А 2% респондентов в этот раз отметят Новый год на работе.

Более 90% россиян будут накрывать праздничный стол самостоятельно, а 7% хотят просто заказать готовую еду с доставкой. "К слову, именно приготовление праздничного ужина с перечисленными блюдами — самое популярное традиционное новогоднее занятие для россиян наравне с украшением елки. Так ответили 64% респондентов", — отметили аналитики.

Шестьдесят один процент россиян собираются в новогоднюю ночь послушать поздравление президента, посмотреть "Голубой огонек" и другие новогодние программы, чуть меньше — 58% — обменяться подарками. Треть россиян будут запускать фейерверки, практически столько же — писать под бой курантов желание на бумажке, чтобы сжечь ее и выпить вместе с игристым. В основном этой традиции преданы женщины.