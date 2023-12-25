МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россияне стали активно записываться на услуги специалистов в январе 2024 года, спрос на курсы по IT- и бизнес-образованию вырос почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, а на прием к психологу — более чем вдвое, говорится в исследовании "Авито Услуги", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал о трансформации рынка труда в России

"Судя по росту спроса на услуги специалистов, готовых браться за заказы в январе, россияне в первую очередь займутся IT- и бизнес-образованием — интерес к нему в этом месяце вырос на 360% по сравнению с прошлым. На втором и третьем месте — услуги психологов (+108%) и услуги мастеров по ремонту (спрос вырос от 60% на штукатурные работы до 77% на плиточные работы)", — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, россияне активно планируют на первые недели предстоящего года оздоровительные процедуры: помимо большой записи к психологам, вырос спрос на фитнес и йогу — на 49% и 46% соответственно.

Отмечается, что интерес россиян и к обучению на учителей парикмахерскому мастерству, маникюру, массажу, наращиванию ресниц и другим бьюти-услугам увеличился в два раза. В свою очередь рост спроса на репетиторов по школьным предметам составил 39%.

Там добавили, что спрос на простую уборку в начале января следующего года уже вырос на 52% по всей России, а число желающих устроить генеральную уборку увеличилось на 20%. При этом спрос на чистку мягкой мебели вырос на 18%.