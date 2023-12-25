МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов.

"По поручению Минпромторга мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны", — сообщил он.

В начале ноября статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов объявил, что Минпромторг предлагает обязать рестораны представлять в меню российские вина.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.