2023-12-25T04:14:38+03:00
2023-12-25T04:14:38+03:00
2023-12-25T04:14:38+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231225/842656022.html
Разработан стандарт винной карты для общепита
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации... ПРАЙМ, 25.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, алкоголь, общепит
https://cdnn.1prime.ru/images/83894/47/838944793.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83894/47/838944793.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83894/47/838944792.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83894/47/838944792.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83894/47/838944780.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83894/47/838944780.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов.
"По поручению Минпромторга мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны", — сообщил он.
В начале ноября статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов объявил, что Минпромторг предлагает обязать рестораны представлять в меню российские вина.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.