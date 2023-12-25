МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Объем импорта вина в России по итогам текущего года, вероятно, будет в пределах 300 миллионов литров, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Разработан стандарт винной карты для общепита

"Я могу сказать, что мы останемся, видимо, в этом году в пределах 300 миллионов литров по импорту. Другое дело, что произошло его перераспределение из недружественных стран в дружественные, но потребитель в любом случае может приобрести то вино, которое хочет", — заявил он в ходе интервью.

В свою очередь в ФТС России напомнили агентству, что служба "временно приостановила публикацию статистики внешней торговли".

Ранее РБК сообщал со ссылкой на источники, что в январе-декабре 2022 года дистрибьюторы ввезли в страну 405,1 миллиона литров вина (тихого, игристого и крепленого). При этом уточнялось, что этот показатель оказался на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.