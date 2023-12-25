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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231225/842656730.html
Спрогнозирован объем импорта вина в Россию по итогам года
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Объем импорта вина в России по итогам текущего года, вероятно, будет в пределах 300 миллионов литров, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов... ПРАЙМ, 25.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, вино, роскачество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Объем импорта вина в России по итогам текущего года, вероятно, будет в пределах 300 миллионов литров, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Я могу сказать, что мы останемся, видимо, в этом году в пределах 300 миллионов литров по импорту. Другое дело, что произошло его перераспределение из недружественных стран в дружественные, но потребитель в любом случае может приобрести то вино, которое хочет", — заявил он в ходе интервью.
В свою очередь в ФТС России напомнили агентству, что служба "временно приостановила публикацию статистики внешней торговли".
Ранее РБК сообщал со ссылкой на источники, что в январе-декабре 2022 года дистрибьюторы ввезли в страну 405,1 миллиона литров вина (тихого, игристого и крепленого). При этом уточнялось, что этот показатель оказался на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.