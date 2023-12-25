МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вермишель, одно из самых популярных среди россиян макаронных изделий, подешевела за год почти на 4%, ее цена в среднем по РФ сейчас ниже, чем в марте прошлого года, основой вклад внесло снижение стоимости пшеницы на внутреннем рынке, следует из оценок Росстата и экспертов. В Роскачестве назвали число россиян, покупающих халяльную продукцию

Согласно анализу обезличенных данных 75,9 миллиона чеков, который для РИА Новости за период с 11 декабря 2022 года по 11 декабря 2023 года провел оператор онлайн-касс АТОЛ, наиболее востребованным видом макаронных изделий в РФ была вермишель, с долей продаж среди макаронных изделий в 52%.

Статистика Росстата показывает, что на конец ноября килограмм вермишели в среднем по РФ стоил 103,31 рубля, а год назад — 107,6 рубля, дороже на 4%. Резкое подорожание в прошлом году началось в марте — почти на 7,4 рубля за этот месяц, до 104,42 рубля за килограмм, а самой высокой с начала прошлого года стала цена в мае-2022 — 109,13 рубля. В августе текущего года кило вермишели подешевело до 104,59 рубля, почти дотянув до уровня марта прошлого года, а в последующие месяцы цена на него опустилась еще на 1-1,5 рубля.

Одной из причин отрицательной динамики зампредправления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов называет снижение цен на пшеницу — ключевое сырье для вермишели: согласно данным Росстата, тонна пшеницы в РФ на конец августа стоила в среднем 11 411 рублей (минус 9,3% год к году), на конец октября также фиксировалось снижение цены. Назван фактор, который предотвратит рост цен на продукты в России

По данным "Руспродсоюза", по состоянию на 15 декабря оптовые цены на муку высшего сорта за год упали на 9,7%, первого — на 8,8%, второго — на 13,8%. Росстат на конец ноября зафиксировал снижение розничных цен на пшеничную муку в пределах 2,92%, до 49,75 рубля за килограмм.

ДРУГИЕ МАКАРОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

"Вермишель традиционно является самым доступным продуктом в категории круп и макаронных изделий, этим и объясняется ее популярность среди населения", — поясняет Леонов. Эксперты АТОЛ, из-за доли более 52% в общих продажах, называют вермишель "королевой макаронных изделий".

Между тем, не сильно отстает и спагетти: этот вид макаронных изделий занимает почти треть рынка (32%). На третьем месте с долей в продажах 4% — листы для лазаньи: это блюдо последнее время очень полюбилось россиянам, отмечают в компании. Достаточно экзотические сорта макарон занимают долю поменьше, в частности: 3% продаж приходится на фузилли, по 2% — на пенне, орзо и фарфалле.

Самой дорогой пастой является равиоли: её медианная цена составляет 534 рубля за упаковку. Средняя стоимость упаковки вермишели весом 500 граммов составляет 64 рубля, пачка спагетти по состоянию на 11 декабря стоила 106 рублей, а листы лазаньи в упаковке весом 500 граммов можно купить в среднем по 208 рублей, добавили в компании.