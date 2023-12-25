МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ретейлеры не намерены повышать цены перед Новым годом, заявили в АКОРТ

Согласно данным Росстата, в прошлом году оборот розничной торговли составил 42,5 триллиона рублей. Таким образом, в этом году ожидается рост примерно на 8%.

"Как и по другим отраслям, здесь были менее оптимистичные прогнозы, в том числе с уходом в отрицательную зону. Но сейчас мы видим рост в сопоставимых ценах (за 10 месяцев) 5,5%. Можно прогнозировать, что годовой оборот розничной торговли (пока можно обозначить только в номинальных ценах) превысит 46 триллионов рублей", — отметил Мантуров.

"Получила развитие и онлайн-торговля, которая сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. Очевидно, ее объем превысит показатели прошлого года", — добавил он. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2022 году оборот составил 4,98 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.