МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Наибольший спрос в мире в 2024 году среди алкогольных коктейлей будут иметь джин с тоником, "Мохито", "Маргарита", "Кровавая Мэри" и виски с колой, следует из результатов совместного исследования Bacardi Limited и консалтинговой компании The Future Laboratory. Раскрыто, какой алкоголь россияне стали брать к Новому году

Отмечается, что на джин с тоником, "Мохито" и "Маргариту" указали 28, 27 и 20% опрошенных барменов. Виски с колой предпочтение отдала почти пятая часть респондентов, причем больше всего за этот напиток проголосовали в Индии (38%), Сингапуре (25%) и Южной Африке (25%).

Исследование выявило и еще одну тенденцию — возвращение популярных в 1990-х и 2000-х годах коктейлей "тини" ярких флуоресцентных оттенков. Данную тенденцию назвали "эффектом Барби", так как выход на экраны в 2023 году полнометражной картины "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях породил в мире так называемый барбикор. Эксперты считают, что данный тренд будет и далее оказывать влияние на еду и напитки.

Группа коктейлей "тини" происходит от названия Martini, но этот вермут не всегда входит в их состав.

В Bacardi также полагают, что новое поколение любителей коктейлей будет переходить на модель потребления "меньше, но лучше" со смещением в сторону так называемых эксклюзивных разовых коктейлей, изготавливаемых специально под запрос клиента.