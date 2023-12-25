МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Не следует дарить на Новый год подарки, которые напоминают о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Названы страны с самыми дорогими и дешевыми новогодними блюдами

"(Неуместным подарком считается — ред.) все, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", — пояснила специалист по этикету Элеонора Басманова.

Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева порекомендовала выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен. Так партнерам и соратникам по бизнесу можно дарить, например, ручки, блокноты, изделия из кожи, портмоне, кошельки, кардхолдеры.

"То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", — отметила эксперт.

По ее словам, универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин — некрепкое спиртное, цветы и конфеты. При этом близким людям можно дарить все, что угодно, но с учетом их желаний и увлечений.