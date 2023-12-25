МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Косметическая компания Natura Siberica начала поставки своей косметики в Марокко и Тунис, ведет переговоры с Египтом и Мадагаскаром, рассказал РИА Новости генеральный директор группы Феликс Либ. Мантуров оценил переход россиян на отечественную косметику

"Поставки уже сделаны в Марокко и Тунис. Ведутся переговоры с партнерами из Египта и Мадагаскара. Наибольший интерес на рынке стран Африки представляет продукция брендов Natura Siberica (в частности, линейки Royal Caviar, C-Berrica) и Organic Shop", — заявил он.

По его словам, в Тунисе представлены бренды Natura Siberica и Organic Shop. Товары продаются в аптеках и пара-аптеках (аптеки без товаров прямого медицинского назначения). А в Марокко представлены те же бренды, однако продаются они на онлайн-площадках.

"Растущий рынок Африки имеет достаточно большой бизнес-потенциал, оценивается как перспективный и привлекает внимание делового сообщества всего мира. Также для нас большой интерес представляет азиатский рынок. На нем мы планируем развивать премиальные линейки, а также ведем работу по продажам продукции бренда "Рецепты Бабушки Агафьи", — резюмировал гендиректор.

Группа компаний Natura Siberica — ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи" в собственных розничных магазинах по всей России и в крупнейших торговых сетях. В прошлом году выручка группы составила 10,2 миллиарда рублей.