МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Столичный производитель выпустил свыше 4,5 миллиона сладких подарочных наборов к Новому году, следует из сообщения министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. Врач-диетолог нашла замену шампанскому на Новый год

"Московские фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", имеющие статус промышленного комплекса, изготовили к Новому году более 4,5 миллиона сладких подарков. Наборы от компаний "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" уже появились в магазинах по всей стране",- сообщил Овчинский.

Министр отметил, что предприятия разрабатывают уникальные упаковки. Некоторыми из них можно играть, украшать елку, а также использовать в качестве кукольного домика. Кроме того, всегда учитывается пожелания потребителей, поэтому в этом году был значительно расширен ассортимент новогодних подарков. "В составе большинства — конфеты "Мишка косолапый", "Красная Шапочка", "Маска" и многие другие", — заметил министр.

По данным Овчинского, на данный момент в Москве функционируют примерно 100 кондитерских предприятий, на которых трудятся около 19 тысяч человек.

Сообщается, что фабрики холдинга производят 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг, из них 40 собираются в Москве.