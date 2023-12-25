Столичный производитель выпустил более 4,5 млн сладких наборов к Новому году
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Столичный производитель выпустил свыше 4,5 миллиона сладких подарочных наборов к Новому году, следует из сообщения министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
"Московские фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", имеющие статус промышленного комплекса, изготовили к Новому году более 4,5 миллиона сладких подарков. Наборы от компаний "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" уже появились в магазинах по всей стране",- сообщил Овчинский.
Министр отметил, что предприятия разрабатывают уникальные упаковки. Некоторыми из них можно играть, украшать елку, а также использовать в качестве кукольного домика. Кроме того, всегда учитывается пожелания потребителей, поэтому в этом году был значительно расширен ассортимент новогодних подарков. "В составе большинства — конфеты "Мишка косолапый", "Красная Шапочка", "Маска" и многие другие", — заметил министр.
По данным Овчинского, на данный момент в Москве функционируют примерно 100 кондитерских предприятий, на которых трудятся около 19 тысяч человек.
Сообщается, что фабрики холдинга производят 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг, из них 40 собираются в Москве.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231225/842665647.html