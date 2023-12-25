МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия ждет начала экспорта свинины в КНР в январе, через месяц после подписанного 19 декабря протокола о требованиях к поставкам, следует из сообщения Россельхознадзора. Россельхознадзор сообщил о новой партии столовых яиц из Азербайджана

Китай в сентябре отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Ведомство указало, что в рамках мероприятия по допуску российской свинины в Китай состоялся визит представителей Главного Таможенного управления КНР в Россию для оценки свиноводческих предприятий — потенциальных экспортеров свинины.

"В рамках данного визита стороны также успешно завершили процедуру согласования Протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата", — говорится в сообщении.

"Указанный протокол был подписан 19 декабря 2023 года в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Согласно договоренностям, достигнутым с китайской стороной, начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола", — добавляется в материалах службы.