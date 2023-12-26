МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России открыли еще четыре дела против производителей куриных яиц на фоне роста цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии

Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.

Ранее 15 декабря служба возбудила четыре дела.

"Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц… В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Кемеровское УФАС выявила связь "Птицефабрики Инская" и "Яшкинской птицефабрики". Согласно материалам, они входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. ФАС возбудила дело по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В свою очередь Воронежское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний "Птицефабрика Бобровская", СХП "ППХ "Заброденское", "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская". Они допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на яйца от 16 до 37 процентов в сравнении с сентябрем.

Ивановское УФАС выявило повышение цен на продукцию у производителей "Птицефабрика "Кинешемская" и "Ивановская птицефабрика" — в октябре рост средневзвешенных оптово-отпускных цен достигал 23 процентов. Кроме того, Донецкое УФАС зафиксировало рост стоимости у "Новоазовской птицефабрики", "Птицефабрики Пролетарской", "Зугрэсского репродуктора", а также "Амвросиевской птицефабрики". В октябре перечисленные компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен в диапазоне от девяти до 24 процентов в сравнении с сентябрем.

Согласно данным Росстата, цены на яйца с 12 по 18 декабря в среднем выросли на 4,62 процента. При этом, стоимость продукции в тульской области и Чукотском автономном округе опустилась на 3,5 процента и 0,2 процента соответственно.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснял рост цен на яйца увеличением спроса без роста производства. По его словам, ситуация улучшится.