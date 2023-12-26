МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Жесткое заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по конфликту на Ближнем Востоке никак не повлияет на мировые бренды, им не позволят уйти из Израиля, поскольку эта страна остается центром западного мира, такое мнение выразил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Тайваньская компания Evergreen прекратила прием израильских грузов

Ранее Нетаньяху в статье для Wall Street Journal назвал три условия мира с Палестиной: "дерадикализация" палестинского общества, "демилитаризация" сектора Газа и уничтожение ХАМАСа.

На вопрос, не заставит ли это жесткое заявление и продолжающийся конфликт мировые бренды покинуть Израиль, Суздальцев ответил отрицательно. "Им не позволят уйти из Израиля. Эта страна остается одним из центров западного мира", — сказал эксперт.

"Этот план премьер-министра Израиля Нетаньяху практически нереализуем. Ведь ХАМАС, по сути, уничтожить невозможно, его центры раскинуты по всему Ближнему Востоку, демилитаризовать сектор Газа – это тоже все равно, что ликвидировать его", — добавил он.

По мнению эксперта, заявление Нетаньяху имеет чисто политический характер.

"Операция идет уже два месяца, а результатов особых нет. Хотя настрой был закончить ее за несколько дней. Именно с этим в немалой степени связано сделанное только что заявление премьера Израиля, от которого ждут победы", — подчеркнул собеседник агентства.