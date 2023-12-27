2023-12-27T09:24:42+03:00
2023-12-27T09:24:42+03:00
2023-12-27T09:24:42+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231227/842681802.html
Россиян предупредили о росте цен на алкоголь
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на крепкие виды алкоголя, включая водку, джин, виски и вино, в России, предположительно, вырастут в среднем на семь-десять процентов в 2024 году, пишет "Коммерсантъ" со... ПРАЙМ, 27.12.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, алкоголь, спирт
https://cdnn.1prime.ru/images/84215/98/842159870.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84215/98/842159870.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84215/98/842159869.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84215/98/842159869.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84215/98/842159857.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84215/98/842159857.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231217/842588229.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на крепкие виды алкоголя, включая водку, джин, виски и вино, в России, предположительно, вырастут в среднем на семь-десять процентов в 2024 году, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение Алкогольной сибирской группы.
По данным газеты, основной причиной повышения цен станет увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистических услуг. Кроме того, некоторые производители, включая Алкогольную сибирскую группу (АСГ), уже уведомили торговые сети о планах повысить цены в пределах десяти процентов с начала следующего года.
В издании отметили, что подобная мера обусловлена ростом себестоимости спирта на семь процентов, а также увеличением акцизных ставок на 4,9 процента. Производители повысят цен у на свою продукцию с целью покрыть растущие затраты на производство, заключили в газете.
Ранее в первой половине декабря Минфин отказался от инициативы повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк с января 2024 года.