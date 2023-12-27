МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на крепкие виды алкоголя, включая водку, джин, виски и вино, в России, предположительно, вырастут в среднем на семь-десять процентов в 2024 году, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение Алкогольной сибирской группы. Раскрыто, какой алкоголь россияне стали брать к Новому году

По данным газеты, основной причиной повышения цен станет увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистических услуг. Кроме того, некоторые производители, включая Алкогольную сибирскую группу (АСГ), уже уведомили торговые сети о планах повысить цены в пределах десяти процентов с начала следующего года.

В издании отметили, что подобная мера обусловлена ростом себестоимости спирта на семь процентов, а также увеличением акцизных ставок на 4,9 процента. Производители повысят цен у на свою продукцию с целью покрыть растущие затраты на производство, заключили в газете.

Ранее в первой половине декабря Минфин отказался от инициативы повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк с января 2024 года.