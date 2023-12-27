МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 18 по 24 декабря не изменилась и осталась на уровне в 64,37 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Молдавские аграрии потребовали обещанное Румынией дизтопливо

До этого цены на дизтопливо непрерывно росли в течение шести недель подряд. Неделей ранее средняя цена увеличилась на 0,06%, или 4 копейки, — до 64,37 рубля за литр.

Средняя цена бензина с 18 по 24 декабря поднялась на 0,22%, до 54,64 рубля за литр. Неделей ранее бензин подорожал на 0,04%, до 54,52 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожала также на 0,22%, или на 11 копеек, до 50,26 рубля; Аи-95 — на 0,22%, или на 12 копеек, до 54,87 рубля. Марка Аи-98 подорожала на 0,26%, или на 18 копеек, до 68,36 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,28%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 57 регионах России. Сильнее всего он подорожал в в Еврейской автономной области и Хабаровском крае — на 1,3% и 1% соответственно. В то же время снижение цен было зафиксировано в 14 субъектах. Более всего он подешевел в Республике Дагестан и Республике Тыва — на 1,3% и 1,2% соответственно.

Производство бензина в России за отчетный период по сравнению с предыдущей неделей почти не изменилось, составив 923 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива выросло на 0,9%, до 1,756 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.