МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 19 по 25 декабря выросла на 3,95% — это меньше, чем за предыдущий отчетный период — на 4,62% с 12 по 18 декабря, с начала года рост цен составил 58,97%, следует из материалов Росстата. Набиуллина оценила важность цен на яйца в России

"Цены на яйца куриные в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5%, в 26 субъектах – на 5,1-10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%", — сообщил Росстат.

Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,82%, неделей ранее — на 0,63%, а с начала года по 25 декабря средняя цена курятины выросла на 27,71%. Цены на свинину в среднем выросли на 0,05%, неделей ранее — снизились на 0,13%, а с начала года по 25 декабря свинина подорожала на 12,91%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,21% (на 0,4% и на 9,2% соответственно).

По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, за неделю до этого — 2,1%. В том числе огурцы стали дороже на 8,8%, помидоры – на 4%, свекла и капуста – на 1,8% и на 1,6%, цена на яблоки выросла на 1,4%, на картофель и репчатый лук – на 0,6%, морковь и бананы прибавили 0,4%.

Цена на сахар снизилась за отчетный период на 0,22%, неделей ранее — на 0,47%, а с начала года по 25 декабря — выросла на 11,47%. Подсолнечное масло за отчетный период подешевело на 0,02%, до этого — на 0,03%, а с начала года — на 1,45%, сливочное — прибавило 0,47% (0,41% неделей ранее и 3,45% — с начала года). Рис подорожал на 0,02%, неделей ранее — на 0,26%, с начала года — на 10,39%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,17% и на 0,27%, а с начала года по 18 декабря — на 18,77%.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,22% (неделей ранее — на 0,06%, а с начала года — подешевели на 3,54%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 19 по 25 декабря подорожал на 0,18%, неделей ранее — на 0,19%, с начала года — на 5,32%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,32%, 0,05% и на 5,97% соответственно.