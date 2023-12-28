МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами, пишет газета РБК. Титов раскрыл мнение бизнеса о российской экономике

Копии писем имеются в распоряжении РБК, представитель Титова и Бухаров подтвердили инициативу.

"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами. Соответствующие обращения Титов и президент федерации Игорь Бухаров направили премьер-министру Михаилу Мишустину", — сообщает газета.

В пресс-службе правительства РФ РБК сообщили, что соответствующая инициатива поступила в кабмин, и уточнили, что направили предложение в Минфин для подготовки ответа.

В направленных письмах также подчеркивается, что рестораторы не могут продавать спиртное без вскрытия потребительской тары, а торговля навынос вообще запрещена. По мнению авторов обращений, это "идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане".

Они же настаивают, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах, — реализация алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы. Кроме того, авторы обращения уверены, что предлагаемая мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам — найти своих покупателей.