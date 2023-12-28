МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года — сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, но предпосылок для него нет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. ФАС заявил о подписанных соглашениях о стабилизации цен на яйца

"Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", — сказала Абрамченко.

Стоит ждать и снижения цен на яйца, отметила она: "Схлынет предновогодняя волна, и цены стабилизируются. Сейчас, безусловно, это ажиотаж, который ранее во времена пандемии мы наблюдали по гречке, по сахару, по подсолнечному маслу, но никаких предпосылок для этого ажиотажа нет".

Говоря о причинах сложившейся на рынке ситуации, она заявила, что спровоцировали ее два фактора: "Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук".

При этом, по ее словам, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации на рынке. Так, была достигнута договоренность с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз настроил механизм их поддержки. "Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук", — добавила вице-премьер.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали в 1,5 раза: плюс 3,95% с 19 по 25 декабря, плюс 4,62% — неделей до этого. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции 14 декабря на вопрос о ситуации с ценами на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев позже выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 15 декабря сообщала о возбуждении двух дел против четырех региональных производителей куриных яиц, а позже — еще о четырех.