МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России по итогам 2023 года не превысит общий рост цен, ожидаемый на уровне 7,5-8%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Абрамченко. Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц

"По итогам года, как мы и говорили ранее, продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%", — рассказала она.

Вице-премьер пояснила, что такой показатель удалось удержать благодаря, в том числе, ценам на овощи и фрукты.

"По плодоовощной продукции у нас в этом году ситуация была хорошая, за исключением томатов – цены на них были чуть выше прогноза. Но при этом была хорошая ситуация, например, по огурцам – даже когда уже пошел сезон тепличных огурцов, они оставались в рамках прогноза. Картофель, капуста, лук были даже ниже инфляционного прогноза, как и макароны и мука", — рассказала она.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в РФ в ноябре составила 1,55%, при этом в годовом выражении рост цен на продукты ускорился до 7,21%: в октябре он составлял 6%, в сентябре — 4,87%, в августе — 3,58%, в июле и июне — 2,23% и 0,18%.