МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Ряд дистрибьюторов и производителей алкогольной продукции начали уведомлять о повышении цен на свою продукцию, другие пока только оценивают ситуацию, однако цены в федеральных торговых сетях должны остаться прежними до весны, рассказали РИА Новости представители рынка. Титов призвал разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос

"Каждый год у нас происходит повышение акциза, и это, в свою очередь, корректирует ценовую модель для каждого предприятия. Помимо этого, в IV квартале 2023 года произошло повышение цены на спирт. Плюс – дорожают комплектующие. Поэтому каждый год после 1 января компании поднимают цены от 5 до 10% в зависимости от позиции. Так же будет и в этом году", — рассказал владелец Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) Павел Победкин.

Однако, по его словам, в федеральных сетях, как правило, до марта цены не изменятся, так как поставщики стараются отгружать продукцию, которая была произведена до Нового года, чтобы ритейлеры могли до марта реализовывать продукцию по фиксированной старой цене. "И в этом году сети разослали всем уведомление о том, что до марта месяца повышения цен они не принимают, то есть будут работать на старых стоках, поэтому для покупателей в федеральном сетевом сегменте кардинально ничего не изменится", — уточнил он.

В свою очередь алкогольные дистрибьюторы и производители уже сообщили о повышении цен. Так, например, в компании Ladoga сообщили, что 1 декабря уведомили партнеров об индексации цен на продукцию, производимую ими в России, в зависимости от крепости напитков, повышение составило 3-5%. "Учитывая абсолютно рыночный и объективный характер предпосылок данного повышения цен, наши партнеры принимают данное уведомление с пониманием… Дальнейшая индексация цен в течение 2024 года не исключена, при этом ее темпы будут зависеть от ряда микро и макроэкономических факторов, а также возможных законодательных инициатив в сфере регулирования алкогольной отрасли", — отметили там.

Генеральный директор винодельни "Фанагория" Петр Романишин подчеркнул, что в связи с ростом ставки акциза и текущим размером инфляции компания с 1 января планирует повышение цен на весь ассортимент в среднем на 7-8%.

При этом исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что в новогодние праздники они повышать цены не будут. "Повышение возможно с 1 февраля, но не на весь портфель. Процент повышения будет зависеть от категории продукции: на вина, которые попали под повышенные пошлины, оно может быть больше, при этом на вина из других стран цены могут остаться в прежнем диапазоне. Также на окончательную стоимость могут повлиять изменения цен производителей", — резюмировал он.

О возможном подорожании рассказали и в Simple Group. "Увеличение цен в 2024 году может быть вызвано множеством факторов, среди которых и рост стоимости заемных средств в России, и расходы на логистику и персонал, увеличение пошлин, и т.д. Из-за них можно ожидать увеличение до 10%. Но главной причиной может стать повышение цен самими поставщиками, на которое мы повлиять никак не можем. Если они будут поднимать цены, корректировать их придется и нам, но это будет происходить пока не одномоментно и будет зависеть от конкретного поставщика. Так как портфель Simple Group обширен…, то процент увеличения цены будет зависеть от конкретного поставщика. В зависимости от товара, категории, региона и т. д. это может быть до 25%, а может быть всего 2-5%", — заключили в компании.