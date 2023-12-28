МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Минпромторг предлагает с 1 февраля по 1 декабря 2024 года провести в России эксперимент по маркировке ряда строительных материалов, следует из проекта постановления правительства. Минпромторг уточнил условия "льготной" ставки по утильсбору на автомобили

"Провести с 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", — говорится в документе. Под действие эксперимента попадет цемент, строительные бетонные и сухие смеси, а также строительные растворы в индивидуальной упаковке, предназначенные для реализации конечному потребителю.

Ранее в четверг были опубликованы два других проекта, подготовленные министерством. В них предлагается провести с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года эксперименты по маркировке кабеля, проводников и радиаторов.

Заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов отметил, что пилотные проекты не скажутся на ценах, а коды маркировки и оборудование будут предоставлены бизнесу бесплатно.

"Основанием для старта пилотных проектов стал разросшийся нелегальный рынок в этих стратегически важных отраслях. Например, 44% образцов кабелей и проводов не соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ, по сути являются фальсификатом, представляющим реальную пожарную опасность в процессе эксплуатации… Если маркировка станет обязательной, она также не повлияет на цены сколь-либо заметным образом", — сказал он.

В ЦРПТ привели данные Минпромторга РФ и Ассоциации НОПСМ, согласно которым доля фальсифицированной кабельной продукции составляет более 40%, трубной продукции, сухих строительных смесей выросла до 30%, цемента – до 21,3%, а радиаторов отопления – до 15%.