МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Операторам связи не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, чтобы цены были обоснованными, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кабмин обязал российские регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года, утвержденная ранее в декабре, по целевому сценарию предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО).

"Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы. Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и в общем-то, я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что за последние десять лет операторы взяли на себя инвестиции в создание инфрастурктуры и оборудования, из-за чего компании не могли увеличить прибыль "хотя бы в соответствии с уровнем инфляции". Кроме того, Россия стоит на пороге развития технологии 5G. По словам вице-премьера, сейчас есть установка на развитие отечественного оборудования для всех систем связи.

"Вот сейчас мы понимаем, что мы должны уметь в целях своего технологического суверенитета делать это все самостоятельно, и сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения", — добавил Чернышенко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.