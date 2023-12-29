МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Продуктовая корзина против стресса — с продуктами, содержащими витамины В и С, — обойдется россиянам в 1,3 тысячи рублей в неделю, следует из данных онлайн-сервиса доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Торговые сети России соблюдают ограничение наценок на продукты, заявила ФАС

"СберМаркет" и медицинская компания "СберЗдоровье" составили корзину продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами. В неё вошли: шиповник, яблоки, мандарины, помидоры и грецкие орехи. Стоимость этих продуктов на неделю для одного человека составила 1311 рублей", — говорится в исследовании, согласно которому для помощи организму в борьбе со стрессом и для поддержки его работоспособности в ежедневный рацион стоит включить продукты с витаминами B и С.

"В формировании устойчивости к стрессу приоритетная роль в организме принадлежит витамину С как антиоксиданту и регулятору синтеза медиаторов в организме….Витамин В1, который иногда называют "витамином оптимизма", нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы, участвует в передаче нервного возбуждения, регулируя обмен ацетилхолина и серотонина. Он оказывает влияние на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость, раздражительность", — пояснила эксперт компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова.

Она также рассказала о том, как часто нужно употреблять продукты, богатые витаминами С и B, чтобы был выраженный эффект. Так, например, рекомендуется пить ежедневно настой шиповника в течение 2-3 месяцев в объёме 200 миллилитров (можно разделять на несколько приёмов) и желательно каждый день есть фрукты, такие как яблоки и апельсины (достаточно 2-3 штуки) или мандарины (3-4 штуки). В ежедневном рационе должны присутствовать и овощи: можно съедать 1 болгарский перец, 2-3 томата, 100-200 грамм свёклы или 150 грамм капусты (белокочанной, цветной, брокколи).

Кроме того, отличным дополнением будут орехи, их стоит употреблять по 30 грамм в день. Антиоксидантные свойства имеют и некоторые напитки, например, гречишный чай, который содержит витамины В, А, Е, Р, С, йод, кальций, железо, калий, является антиоксидантом, укрепляет иммунитет и оказывает успокаивающее действие.

В заключение Утюмова подчеркнула, что употребление перечисленных продуктов не является решающим фактором в управлении стрессом, необходима комплексная поддержка организма: здоровый образ жизни, сбалансированное питание, физическая активность, адекватный сон.