МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-президент "Балтики" Александр Дедегкаев направил письмо в Роспатент с просьбой предложить странам СНГ приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование основных брендов группы для их защиты за рубежом, написало издание "Ведомости" со ссылкой на текст обращения. Carlsberg пригрозил России международным судом, сообщили СМИ

Согласно материалу, Дедегкаев назвал "Балтику" наиболее ценным активом в портфеле компании, хоть и Carlsberg запретила российской фирме распоряжаться брендами за пределами страны.

Отмечается, что вице-президент "Балтики" попросил Роспатент призвать патентные ведомства стран СНГ, а также Туркменистана и Монголии защитить товарные знаки за границей.

Согласно мнению опрошенных "Ведомостями" экспертов, зарубежные патентные ведомства вправе не реагировать на запросы Роспатента. Приостановить регистрацию договора возможно с юридически сформированным пакетом документов об официальной смене руководства.

Ранее в Carlsberg Group сообщили о расторжении лицензионного соглашения, которые позволяют "Балтике" производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.