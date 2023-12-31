МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Перед началом праздничного застолья следует подготовить свой организм — картошка, жирная рыба, орехи и зелень, съеденные за пару часов до употребления алкоголя, помогут быстро не опьянеть и снизить вероятность похмелья на следующий день, объяснили РИА Новости в Роскачестве. Назван главный секрет новогоднего застолья

В организации уточнили, что главное правило при употреблении алкоголя — пить не на пустой желудок: в противном случае человек быстро и сильно опьянеет. Однако о подготовке стоит подумать за несколько часов до застолья и принять 4-5 таблеток активированного угля или другого адсорбента — это поможет вывести из организма большую часть сивушного масла и этанола.

"Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка, а сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы в крови. Жирная рыба, растительное масло и орехи богаты полезными жирами, которые способствуют замедлению всасывания алкоголя в кровеносную систему", — советуют в организации.

Не стоит забывать и про зелень: алкоголь вызывает задержку жидкости в организме, из-за чего утром человек просыпается отекшим, поэтому чтобы вывести лишнюю жидкость из организма, нужно включить свежий укроп, петрушку, зеленые листовые овощи.

Говоря о том, можно ли "повышать" или "понижать градус", в организации отметили, что на самом деле в большей степени опьянение и его последствия зависят не от изменения градуса алкоголя, а из-за смешивания разных напитков. "Лучше всего в течение праздника пить только один напиток и не мешать, например, вино с водкой, даже разбавленные. Также избегайте алкогольных коктейлей, поскольку сочетание алкоголя с сахаром — очень сильная нагрузка на организм", — добавили в Роскачестве.

При этом перестать есть и пить следует за 2–3 часа до сна, это позволит организму успеть переварить большую часть съеденного и выпитого. "Это значит, что вы будете лучше спать, проснетесь бодрыми и на следующий день не будете страдать от похмелья и головной боли", — заключили в организации.