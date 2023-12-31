МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Клиенты сети заправок "Газпром нефти" за январь-ноябрь этого года приобрели 36,6 миллиона чашек кофе — на 7% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщили РИА Новости в компании. Эксперт рассказал, сколько минимум должен стоить хороший кофе

"Кофе — самый популярный нетопливный товар на АЗС "Газпром нефть". По итогам 11 месяцев 2023 года клиенты сети приобрели 36,6 миллиона чашек кофе, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении.

Рекорд по реализации кофе на одной станции в день — более 1 200 чашек, также рассказали в компании. Лидерами продаж стали капучино, американо и латте.

Уточняется, что на всех станциях используются современные кофемашины с дистанционным мониторингом и управлением. Они отвечают за сбалансированность компонентов при приготовлении кофе: от электронного контроля степени помола кофейного зерна и количества воды до объема молока и уровня пенки.

В 2023 году на АЗС "Газпром нефть" в Санкт-Петербурге появилась услуга приготовления кофе профессиональным бариста по индивидуальному рецепту. В первом квартале 2024 года услуга появится еще на шести АЗС в Санкт-Петербурге и Москве, сказали в пресс-службе компании.

"Газпром нефть" на своих заправках продает больше кофе, чем самые популярные сети кофеен в России — как по количеству чашек, так и в денежном выражении, заявлял два года назад глава компании Александр Дюков. По последним раскрытым данным, "Газпром нефть" в 2020 году заработала 4,5 миллиарда рублей от продажи горячих напитков на своих АЗС в России — на 30% больше, чем годом ранее. Всего выручка от продажи сопутствующих товаров на заправках в 2020 году составила 23,4 миллиарда рублей, увеличившись на 12%. Продажи кофе составляли 34 миллиона чашек.