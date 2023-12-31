МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Латвия, Италия и Литва стали лидерами по экспорту игристого вина в Россию за девять месяцев в 2023 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. В Роскачестве порекомендовали, как лучше хранить вино до Нового года

Так, на первом месте по экспорту напитка стала Латвия, поставившая игристого на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года против 79,99 миллиона за такой же период предыдущего года. Следом идет Италия, объем поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, нарастив экспорт в Россию за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.

Кроме того, в десятку вошли еще несколько стран Европы и ближнего зарубежья: Польша и Испания с объемом поставок на сумму 8,65 миллиона долларов и 2,98 миллиона соответственно.

Следом идут Франция, импорт из которой резко снизился до 2,78 с 5,71 миллиона долларов, Грузия, нарастившая экспорт до 1,91 с 0,68 миллиона долларов, а также Армения — 0,98 миллиона долларов (0,31 миллиона долларов в 2022 году), Азербайджан — 0,84 миллиона (открытые данные за 2022 год не публиковались) и Германия — 0,45 миллиона (0,17 миллиона в 2022 году).

При этом среди обозначенных стран-лидеров, по которым есть открытые данные за 2022-2023 года, больше всего за девять месяцев увеличили экспорт в РФ Армения (+212%), Грузия (+182%) и Германия (+161%), а сократила только Франция (-51%).

В ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова заявила, что по итогам 2023 года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. При этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино.