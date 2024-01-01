МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами в 154,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Голикова позитивно оценила сборы российских кинотеатров в 2023 году

Вторую строчку занял фильм "Елки 10", картина собрала 45,9 миллионов рублей. В фильме приняли участие Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров и другие.

Следующей в рейтинге идет российская комедия со сборами в 34,7 миллиона рублей — "Манюня: Новогодние приключения". Продюсером фильма выступил Сарик Андреасян.

На четвертой строчке — биографическая драма "Феррари" о конструкторе и основателе бренда Энцо Феррари, ей удалось собрать 29,7 миллионов рублей.

Замыкает список российский фильм "Теща" с Ларисой Гузеевой в главной роли со сборами в 25 миллионов рублей.