МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В России появился третий лотерейный миллиардер после новогоднего, 1526-го тиража "Русского лото", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". Британка выиграла в лотерею сотни тысяч фунтов и разочаровалась, пишут СМИ

Согласно предварительным данным, лотерейный билет, принесший по результатам тиража обладателю главный приз в один миллиард рублей, был куплен в Тюмени.

"Столото" искренне поздравляет очередного лотерейного миллиардера! Это уже третий участник новогодних розыгрышей "Русского лото", которому повезло выиграть главный приз в размере одного миллиарда рублей. Мы с нетерпением будем ждать нашего победителя в лотерейном центре "Столото" в Москве для оформления выигрыша", — заявила операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.

Выигравшие миллиард в прошлом и позапрошлом годах были жителями Московской области и Нижнего Новгорода соответственно.

Кроме того, по данным компании, 1 января в "Русском лото" разыграли 100 призов по одному миллиону рублей.

"Так, в стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Ещё 80 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 13 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 162 500 рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 миллионов рублей", — сообщили в компании.

Уточняется, что "всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей".