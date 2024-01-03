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2024
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"Хороший сигнал". Италия стала больше поставлять в Россию товаров моды
Потребрынок
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Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, потребрынок, бизнес, экономика, мировая экономика, италия, россия, экспорт, товары, мода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"Легальный экспорт из Италии продолжает падать. Но всё, что связано с модой, начало расти. Это официальные данные. Это значит, что итальянцы всё больше экспортируют, а российские компании покупают. Это уже хороший сигнал", — сказал Пелаццо.
По его словам, в индустрии моды единственное санкционное ограничение — сумма в 300 евро за единицу товара.