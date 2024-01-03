МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. Италия сливает свой арсенал в "черную дыру", пишут СМИ

"Легальный экспорт из Италии продолжает падать. Но всё, что связано с модой, начало расти. Это официальные данные. Это значит, что итальянцы всё больше экспортируют, а российские компании покупают. Это уже хороший сигнал", — сказал Пелаццо.

По его словам, в индустрии моды единственное санкционное ограничение — сумма в 300 евро за единицу товара.