МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Эксперт рассказал, чем алкоголь опасен для смартфонов

Так, лидеры импорта игристого в 2023 году — США — купили его на 981 миллион долларов. Следом по объемам импорта идет Великобритания с 764 миллионами долларов. Замыкает тройку Япония с импортом в 485 миллионов долларов.

Любят шампанское и в ряде европейских стран. Так, в Германии за восемь месяцев 2023 года его импортировали в объеме 321 миллиона долларов, в Италии — в объеме 235 миллионов долларов, а в Бельгии — 216 миллионов долларов.

Кроме того, в десятку крупнейших мировых импортеров игристого вошли Швейцария — поставки напитка в страну составили 159 миллионов долларов и Австралия — 158 миллионов. Девятое место заняла Россия, купившая шампанского за восемь месяцев прошлого года на 155 миллионов долларов, а десятое — Канада — 134 миллиона долларов.