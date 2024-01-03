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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240103/842725835.html
Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина, сообщили СМИ
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место,... ПРАЙМ, 03.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, импорт игристого вина, алкогольные напитки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Так, лидеры импорта игристого в 2023 году — США — купили его на 981 миллион долларов. Следом по объемам импорта идет Великобритания с 764 миллионами долларов. Замыкает тройку Япония с импортом в 485 миллионов долларов.
Любят шампанское и в ряде европейских стран. Так, в Германии за восемь месяцев 2023 года его импортировали в объеме 321 миллиона долларов, в Италии — в объеме 235 миллионов долларов, а в Бельгии — 216 миллионов долларов.
Кроме того, в десятку крупнейших мировых импортеров игристого вошли Швейцария — поставки напитка в страну составили 159 миллионов долларов и Австралия — 158 миллионов. Девятое место заняла Россия, купившая шампанского за восемь месяцев прошлого года на 155 миллионов долларов, а десятое — Канада — 134 миллиона долларов.