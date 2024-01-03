МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Среди самых везучих регионов, жители которых участвовали в новогоднем розыгрыше почти трех миллиардов рублей в лотерее "Русское лото" выделяется Тюменская область, так как именно ее житель выиграл один миллиард рублей, а Москва и Санкт-Петербург заняли второе и третье места соответственно по совокупной сумме выигрышей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". Британка выиграла в лотерею сотни тысяч фунтов и разочаровалась, пишут СМИ

"Так как именно в Тюменской области появился новый лотерейный миллиардер, этот регион возглавляет топ-10 везучих регионов, в которых участники 1526-го тиража всенародно любимой лотереи "Русское лото" выиграли больше всего", — заявили в компании.

Отмечается, что ва целом рейтинг регионов по общей сумме выигрышей выглядит так: Тюменская область — 1 021 034 570 рублей, Москва — 311 791 350 рублей, Санкт-Петербург — 101 630 180 рублей.

Дальше идет Краснодарский край — 93 969 245 рублей, Московская область — 85 303 970 рублей, Свердловская область — 63 940 845 рублей, Республика Башкортостан — 49 637 180 рублей, Нижегородская область — 43 661 880 рублей, Республика Татарстан — 42 958 555 рублей, замыкает десятку Челябинская область — 40 319 160 рублей.

Уточняется, что срок обращения за выигрышами в государственных лотереях, распространяемых "Столото", в точки продаж составляет одну тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей и за тысячу дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр "Столото". Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

По итогам новогоднего, 1526-го тиража "Русского лото" в России появился третий лотерейный миллиардер. Также в первый день 2024 года в "Русском лото" было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей. Так, в стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 80 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 13 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 162 500 рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 000 000 рублей.

Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.