МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Реальный вес продуктов в упаковке должен соответствовать установленному стандарту, этот вопрос волнует россиян, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым. Россиянам рассказали, что заметно подорожает в 2024 году

"В последнее время огромное количество стандартов разработано. Важно, чтобы они существовали не сами по себе, а были востребованы. Потому что именно практика задает стандарт, и все изменения к этому, обратная связь очень важны. Это касается всего, но наверное наиболее значимые вещи — это вес продуктов, в упаковке должно быть ровно столько, сколько по государственному стандарту. Людей это волнует", — сказал Мишустин.

Он попросил главу Росстандарта рассказать, как в его ведомстве налажена обратная связь для оперативного реагирования на подобные ситуации, чтобы учитывались интересы и бизнеса, и людей.