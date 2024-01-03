2024-01-03T11:34:28+03:00
2024-01-03T11:34:28+03:00
2024-01-03T11:34:28+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240103/842726415.html
Вес товара в упаковке должен соответствовать госстандарту, заявил Мишустин
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальный вес продуктов в упаковке должен соответствовать установленному стандарту, этот вопрос волнует россиян, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с... ПРАЙМ, 03.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, михаил мишустин, реальный вес продуктов
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/18/842141866.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/18/842141866.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/18/842141865.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/18/842141865.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/18/842141853.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/18/842141853.jpg
https://1prime.ru/society/20231230/842714343.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Реальный вес продуктов в упаковке должен соответствовать установленному стандарту, этот вопрос волнует россиян, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым.
"В последнее время огромное количество стандартов разработано. Важно, чтобы они существовали не сами по себе, а были востребованы. Потому что именно практика задает стандарт, и все изменения к этому, обратная связь очень важны. Это касается всего, но наверное наиболее значимые вещи — это вес продуктов, в упаковке должно быть ровно столько, сколько по государственному стандарту. Людей это волнует", — сказал Мишустин.
Он попросил главу Росстандарта рассказать, как в его ведомстве налажена обратная связь для оперативного реагирования на подобные ситуации, чтобы учитывались интересы и бизнеса, и людей.