МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Две трети импортируемых из России мандаринов привозят из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды приезжают из ЮАР, сообщается в отчете Руспродсоюза за первые десять месяцев 2023 года. В Госдуме предложили отменить НДС на мандарины и елки

Сообщается, что по итогам десяти месяцев прошедшего года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов. Больше всего, а это две трети импорта, из Турции (51%) и Египта (13,7%). Из Турции привезли 236,1 тысячи тонн плодов, а из Египта — 63 тысячи тонн.

Кроме того, в пятерке крупнейших поставщиков мандаринов на российские столы оказались Марокко — 50,5 тысячи тонн (почти 11%), ЮАР — 48,7 тысячи тонн (10,6%) и Пакистан — 15,8 тысячи тонн (3,4%). Из других стран мандарины были завезены в объеме 46,4 тысячи тонн, или чуть более 10% от всего импорта.

В то же время, самый дорогой импорт оказался из ЮАР. Отмечено, что один килограмм мандаринов оттуда обходится в среднем в 111,8 рубля за первые десять месяцев 2023 года против 70,4 рубля в 2022 году. Следом по стоимости идут египетские мандарины — 67,3 рубля против 70,1 рубля годом ранее, и марокканские — 65 рублей против 62,3 рубля.

Наименьшим в прошлом году показатель был для турецких мандаринов — 60,7 рубля после 55 рублей, и пакистанских — 59,2 рубля после 62,5 рубля годом ранее. По остальным странам значение составило в среднем 91,8 рубля за килограмм (71,9 рубля год назад).