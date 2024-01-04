МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Российский рынок шуб уменьшился за три последних года на четверть: число производителей сократилось на 27%, а продавцов — на 26%, и восстановления отрасли в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, в частности на фоне развития движения зоозащиты и отказа от меха, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". Россиянам дали совет по покупке шубы

В компании изучили динамику меховой отрасли с января 2021 по декабрь 2023 года. В выборку вошли организации следующих видов деятельности: производство меховых изделий; производство меховых изделий, кроме изготовленных по индивидуальному заказу; пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения; торговля оптовая изделиями из меха; торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах.

"За три года количество российских меховых производителей сократилось на 27,3%. Для сравнения: в январе 2021 года насчитывалось 1182 компании такого профиля, а к декабрю 2023 года их количество сократилось до 859. За рассматриваемый период ликвидации более чем в 2 раза превысили регистрации: 570 против 225. Заметим, что количество компаний стало убывать с начала 2021 года. На январь 2021 года пришелся и пик ликвидаций, когда с рынка ушли сразу 63 компании. Негативная динамика сохранилась на протяжении всего рассматриваемого периода", — говорится в исследовании.

При этом пик регистраций также пришелся на январь 2021 года — это был единственный месяц, когда открылись 19 новых компаний, далее регистраций отмечалось все меньше. С другой стороны эксперты отметили, что сейчас в российском меховом производстве не работает ни одна иностранная компания, но аналогичная ситуация была и в 2021 году, и в 2022 году.

"Аналитики "Контур.Фокуса" изучили состояние компаний, занятых в меховых продажах. За три года число организаций в этом секторе сократилось на 25,8%. Для сравнения: в январе 2021 года насчитывалось 1537 компаний такого профиля, а в декабре 2023 только 1301….Что касается доли иностранных компаний, занятых в меховой торговле, то за 3 года их количество уменьшилось вдвое: в 2021 году было 4, а в 2023 осталось только 2", — добавляется в исследовании.

По словам эксперт проекта "Контур.Фокус" Антона Яковлева, упадок отрасли закономерен и неизбежен.

"Тем не менее старожилы отрасли продолжают держаться на плаву несмотря на сложности, мы видим это по топам отраслей. В пятерке лидеров по производству меховых изделий — Ставропольский край, который традиционно является крупнейшим регионом отечественного производства меховых изделий, Москва и область, Санкт-Петербург. Вероятнее всего, восстановление отрасли в ближайшее время вряд ли случится…. Кроме того, на спрос негативно влияют и экодвижения, направленные на зоозащиту и отказ от меха. Вносит свой вклад и изменение климата", — заключил он.