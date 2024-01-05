МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, заявил РИА Новости глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. В Турции ответили на сообщения об увеличении товарооборота с Израилем

Первая партия пищевых яиц из Турции поступила в Россию 3 января. В период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин РФ разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.

"Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, каких-либо проблемных моментов в переговорном процессе по поставкам яиц в Россию нет. "Никаких проблем нет, процесс идет. Даты поставок определяет принимающая сторона", — сказал он.

Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года — в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.